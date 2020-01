Inter, D’Ambrosio salta Atalanta e Cagliari. Asamoah verso il sì, dubbio per Conte in mediana

Sfida importante quella dell’Inter con l’Atalanta domani sera a San Siro. La formazione di Gasperini è in grande forma e viaggia sulle ali dell’entusiasmo dopo il passaggio agli ottavi di Champions League. Conte prepara al meglio i nerazzurri e può contare su quasi tutta la rosa:

“L’infermeria nerazzurra si è quasi svuotata e se non ci fosse stato il recente guaio muscolare per Danilo D’Ambrosio che lo ha già tenuto fuori contro il Napoli, Antonio Conte avrebbe brindato al nuovo anno con tutti gli effettivi a disposizione. Invece il jolly difensivo dovrà star fermo ancora qualche giorno e quindi niente Atalanta e niente Cagliari in Coppa Italia martedì prossimo. Si punta però a riaverlo per la sfida di campionato contro i sardi. Asamoah invece corre verso una convocazione, ma il vero dubbio per domani è in mediana, dove Sensi, Vecino e Gagliardini si giocano due maglie ai lati di Brozovic”, sottolinea La Gazzetta dello Sport