Napoli-Inter, D’Ambrosio out e da monitorare. Asamoah è tornato in gruppo

Sembrava essere arrivato finalmente il momento di gioire dopo i tanti infortuni che hanno falcidiato la rosa di Conte. E invece no. Perché nei giorni scorsi D’Ambrosio si è fermato: risentimento muscolare alla gamba destra. Salterà sicuramente la prima partita dell’anno, quella contro il Napoli di Gattuso. Ma non è detto che ci sia nella gara dell’11 gennaio contro l’Atalanta, sarà monitorato dallo staff medico dell’Inter per l’intera settimana. Per Conte finora è stato un jolly: è stato usato come esterno, ma anche nei tre dietro. Ieri Asamoah si è rivisto con il gruppo: è fuori da tempo per problemi ad un ginocchio. Sono rientrati a tutti gli effetti Sanchez e Barella.

