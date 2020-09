Matteo Darmian è sempre più vicino all’Inter. Secondo quanto riferisce TuttoMercatoWeb, nell’incontro di ieri tra Paolo Castellini e la dirigenza nerazzurra sono stati fatti ulteriori passa in avanti: nei prossimi giorni è previsto un nuovo summit per la chiusura dell’operazione.

Il laterale ex Manchester United si trasferirà alla corte di Antonio Conte per 2 milioni di euro: chiusura prevista per l’inizio della prossima settimana.