Inter, in arrivo Darmian per Conte. Pinamonti, l’Inter ha un obbligo da 20 milioni col Genoa, ma…

Con Ranocchia prossimo a lasciare l’Inter, è in arrivo un difensore per Conte. Sempre attuale il discorso quarta punta, ma prima bisogna cedere gli esuberi.

“In settimana arriverà ad Appiano anche Darmian, che numericamente in rosa prenderà il posto di Ranocchia, destinato al Genoa. Con il club rossoblù c’è stato un incontro proprio ieri: sul tavolo la spinosa questione Pinamonti. L’Inter ha un obbligo «morale» nei confronti del Genoa, ma non è questo il momento di versare i 20 milioni per riportare ad Appiano l’attaccante, che peraltro la prossima stagione guadagnerà – stando al suo contratto – tre milioni di euro netti. Cercasi soluzione, non semplice. Ma la quarta punta dell’Inter non sarà lui. Peraltro, oggi in organico ci sono Perisic e Salcedo: se non escono loro due, difficile pensare all’arrivo di un altro attaccante”, sottolinea La Gazzetta dello Sport.