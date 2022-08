Inter, Darmian: “Il mio gol al Cagliari fu un passo importante per lo scudetto”

Le parole del nerazzurro: "Quello contro il Cagliari non è stato il goal più bello che ho segnato ma sicuramente tra i più importanti"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni del MatchDay Programme di Inter-Cremonese, Matteo Darmian, esterno dell'Inter, ha ripercorso così la sua carriera da calciatore: "Nella mia carriera ho avuto la fortuna di incontrare e condividere esperienze con tante persone che mi hanno arricchito e fatto crescere. Dagli ex compagna gli allenatori, dagli amici alla mia famiglia che è sempre al mio fianco. Il calcio ha sempre fatto parte della mia vita, dai pomeriggi sul campetto con gli amici alle sfide più importanti. La determinazione nella mia carriera è stata una delle molle che mi ha spinto a fare sempre meglio anche se il lavoro e lo spirito di sacrificio sono stati da sempre gli elementi fondamentali.

Sono cresciuto in un paese vicino a Milano e questo è il mio terzo anno all’Inter, Milano è una città che ha segnato tappe importanti della mia vita. A Torino ho vissuto quattro anni fantastici, sono arrivato che era un giovane ragazzo e grazie alla fiducia di tante persone sono maturato e sono riuscito a fare cose importanti. Poi c’è Manchester, per me quella in Inghilterra è stata un’esperienza molto costruttiva.

Se chiudo gli occhi e penso a quando ero bambino, l’immagine è quella dell’oratorio Don bosco di Rescaldina, li ho iniziato a dare i primi calci al pallone. Giocavo sempre a calcio passavo così il tempo con i miei amici. La speranza di diventare un calciatore c’era ed era nutrito da tanta passione e voglia di divertirsi, questo mi ha spinto ad inseguire il mio sogno. Per il mio ruolo credo che i giocatori come Zanetti e Maicon siano stati d’ispirazione per tanti ragazzi

Quello contro il Cagliari non è stato il goal più bello che ho segnato ma sicuramente tra i più importanti. A San Siro con quella rete abbiamo fatto un passo importante verso la conquista del 19º scudetto. L’azione è partita dalla destra, Lukaku ha fatto sponda per Hakimi che ho messo la palla forte in mezzo, io sono arrivato sul secondo palo in chiusura e ho segnato un goal importante per me e per la squadra", ha concluso.