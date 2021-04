Decima vittoria di fila per l’Inter, Darmian sui social: “Another one”

Il post del difensore nerazzurro al termine del match vinto contro il Sassuolo per 2-1 al Meazza questo pomeriggio

Decima vittoria di fila per l'Inter. I nerazzurri hanno battuto il Sassuolo senza risentire particolarmente delle assenze di Bastoni e Brozovic. Merito di chi come Matteo Darmian è stato chiamato in causa ed ha risposto nel migliore dei modi. "Another one", ha scritto il difensore nerazzurro nel post condiviso con i suoi follower al triplice fischio.