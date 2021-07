Inter, scelti data, luogo e avversario dell’ultima amichevole precampionato

I nerazzurri concluderanno il 14 agosto il percorso di preparazione verso l'inizio della Serie A in programma il 22

Il percorso di preparazione dell'Inter si concluderà con un'amichevole circa una settimana prima dell'inizio del campionato. Il Corriere dello Sport di oggi riporta i dettagli del test in programma per la squadra di Simone Inzaghi: "Per concludere, l’ultimo test prima del campionato, contro la Dinamo Kiev, il prossimo 14 agosto, si giocherà nei dintorni di Milano, ma a porte chiuse".