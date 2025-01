Tra le difficoltà incontrate nel cammino stagionale dall'Inter finora, nonostante gli ottimi risultati, c'è qualche limite in più nella gestione dei risultati. Lo sottolinea anche la Gazzetta dello Sport in un focus apparso sul sito: "L'Inter non riesce a controllare il vantaggio. Sciupa incredibilmente enormi occasioni per chiudere le partite, si distrae in difesa e viene colpita. In questa prima metà di stagione, la squadra di Inzaghi si è già fatta riprendere in quattro diverse occasioni, e sentire le parole dell'allenatore nei vari dopo gara sembra ogni volta un déjà-vu".