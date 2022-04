Inter, ora Inzaghi si sfrega le mani: “Nel 2022 questo dato è una rarità“

Simone Inzaghi sorride per la terza vittoria consecutiva della sua Inter. Focus in particolare su Brozovic e alcuni recenti dati

Simone Inzaghi sorride per la terza vittoria consecutiva della sua Inter. Nell’analisi del Corriere dello Sport dopo il successo di ieri di La Spezia, ecco un focus dedicato a chi il match lo ha sbloccato: Marcelo Bozovic: “Cento di questi Brozovic, valore aggiunto di un’Inter che dopo la sosta ha preso il volo. E Inzaghi si sfrega le mani. Una partita con almeno tre gol è una rarità nel 2022, solo due volte per il momento. Nel gioco delle coppie - d’attacco - segnano i due subentrati. E l'Inter ha già mandato a segno diciassette giocatori diversi, anche lì sta il segreto della rinascita. Il miglior attacco del campionato ha soluzioni variegate, questo lascia la trasferta con lo Spezia. «Siamo stati lucidi e maturi, sempre in partita», dice soddisfatto Simone Inzaghi, dopo aver peraltro rinunciato al turn-over nonostante l’imminente derby di Coppa. «Abbiamo ottenuto tre vittorie tutte diverse: questa per noi è solo una tappa intermedia. Ma è normale che il filotto ci dia fiducia. A Brozovic in allenamento ho detto spesso che deve calciare di più, perché era da un po’ che non segnava…».