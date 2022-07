Inzaghi viaggia da favorito. “Inter davanti a tutti, altri tre acquisti prenotati”

Mercoledì il raduno dell'Inter che darà il via alla stagione della squadra di Inzaghi che parte avanti alle altre per la vittoria finale

Fallito al primo anno l'obiettivo scudetto, Simone Inzaghi ritroverà un'Inter più forte con un Lukaku in più. Il tecnico sa che gli occhi di tutti sono puntati sulla sua squadra e che arrivare primi significherebbe conquistare la seconda stella.

"È il piacevole contrappasso dei favoriti. Difficile non ritenere tale una squadra che, oltre a Lukaku, ha acquistato il vice Brozovic che mancava (Asllani ). Aggiunto al roster dei centrocampisti Mkhitaryan, preso un altro portiere titolare (Onana) e uno degli esterni più promettenti (Bellanova). E non finisce qui, considerando che Bremer e Milenkovic sono stati prenotati, come Dybala che da settimane è stretto a un saldissimo patto con Beppe Marotta", sottolinea Tuttosport.