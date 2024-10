"L'interismo è uno strumento per superare le differenze sociali, di età e generazionali". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa durante la presentazione a Palazzo Madama del libro del giornalista sportivo di 'Libero', Fabrizio Biasin, "Inter seconda stella". E per avvalorare questa sua tesi, La Russa ha raccontato di quando, con un'altra 'ultras' dell'Inter presente in Sala Nassiryia, la senatrice del Pd Simona Malpezzi, diede vita, "con una signora che lavora al bar del Senato", al trio Caffeina. Un terzetto canoro che si è esibito a 'Un giorno da pecora', la trasmissione radiofonica che aveva organizzato il 'Sanremo' per i politici.

"Avremmo potuto anche vincere - ha spiegato ancora il presidente del Senato che all'epoca era un comune parlamentare di opposizione - ma poi io per altri impegni non riuscii più a partecipare". "Ebbene - ha continuato ridendo - col fischio che avrei fatto coppia con una del Pd se non fosse stata dell'Inter". Malpezzi, vestita di nero-blu per l'occasione, ride e annuisce. Quindi ha sottolineato come il tifo per la stessa squadra "unisca molto anche figli e padri". Anche "quando il dialogo tra loro è difficile". La presentazione del libro, in sala Nassiryia del Senato, è stata preceduta dalla proiezione di un video, in cui si è visto il gol della vittoria dell'Inter il 22 aprile, e dall'inno dei nerazzurri che è stato cantato un po' da tutti, Malpezzi compresa. Tra i presenti, anche il capogruppo di FdI in Commissione Giustizia del Senato, Gianni Berrino, e il deputato di FI, Alessandro Cattaneo, che ha parlato anche a nome di Alessandro Colucci "assente per impegni di lavoro".