La Stampa – Inter-Milan, le pagelle: ma quello è davvero de Vrij? Handanovic ammorbidito

Il quotidiano torinese sostiene che gli uomini di Inzaghi meritano tutti la sufficienza tranne il difensore e il portiere. E Dzeko

L'Inter ha perso il derby contro il Milan dopo 70 minuti di gioco creato e occasioni sprecate, il solito problema che si ripresenta puntuale quando non deve. I nerazzurri fanno e disfano da soli perché quando una gara non la chiudi finisci per essere colpito al cuore. E se si guardano le pagelle del quotidiano La Stampa proprio il cuore della difesa nerazzurra ha traballato. I voti più bassi vengono affibbiati a De Vrij e Handanovic. 4.5 al primo e 5 al secondo.