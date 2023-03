Inter, De Grandis: “Io uno come Brozovic lo metto sempre. Lukaku? Discorso fisico”

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Stefano De Grandis, giornalista, ha parlato così in vista della sfida di San Siro tra Inter e Lecce: "Io a centrocampo metto Brozovic, poi l'allenatore fa le sue scelte e avrà ragione: per quello che ci ha fatto vedere, per me Brozovic è un titolare. Evidentemente Calhanoglu ha interpretato bene il ruolo e poi ad Inzaghi piace Mkhitaryan e vuole una mediana offensiva: io per equilibri e per capacità di gestire il pallone uno come Brozovic lo tengo dentro. Magari non è in condizione, non possiamo saperlo. Però così perdi anche il Calhanoglu mezzala. Lukaku? Se ci dobbiamo adeguare a questo Lukaku, è rimpiazzabile: io escluderei il fatto che non torni al suo livello, penso sia un discorso di forma fisica, non è brillante come due anni fa".