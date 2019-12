Ultimo giorno di vacanza per i nerazzurri di Antonio Conte, che domani riprenderanno gli allenamenti in vista della gara contro il Napoli del 6 gennaio. Si gode questi attimi Stefan De Vrij, che su Instagram ha postato una foto del suo bagno in mare prima di tornare a Milano alla vita di tutti i giorni:

Romelu Lukaku freme e non vede l’ora di rivedere il suo compagno di squadra, proprio come dimostra il suo commento sotto la foto di Stefan: “Torna a casa presto sì”, ha scritto Big Rom.