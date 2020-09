Inter, tocca a De Vrij blindare la difesa. L’intoccabile di Conte dovrà sistemare i meccanismi

Nell’Inter che scenderà in campo questa sera a Benevento ritorna De Vrij, dopo la squalifica che gli ha fatto saltare la agra con la Fiorentina. L’olandese riprenderà il suo posto al centro della difesa.

“Oggi dovrà coccolare mister Kolarov, reduce ha una prestazione molto negativa. E avrà pure il compito, l’olandese, di telecomandare il rientro in campo di Skriniar, forse la più grande novità di formazione rispetto a sabato scorso. Perché tira dentro discorsi di mercato. E perché, per dirla alla Conte, «ci sta che i giocatori possano perdere un po’ di serenità a fronte di voci che li riguardano». La serenità è nella faccia del tecnico che un giorno ha detto toglietemi (quasi) tutti, ma non Stefan De Vrij. Perché lui, Bastoni, Barella e Lukaku erano e sono tuttora gli unici incedibili della rosa nerazzurra (nuovi acquisti a parte, ovviamente). Perché per il difensore olandese si era mosso anche Ronald Koeman, per il suo Barcellona: no, grazie. La Montagna Nerazzurra ha muscoli saldi e la necessità di testare oggi a Benevento se i giri del motore sono già quelli giusti. Anche in ottica Lazio, perché no. In definitiva, in ottica scudetto. Non di solo 4-3 può vivere l’Inter, non con le sole rimonte può infiammarsi Conte e il suo popolo. «Gli inglesi dicono “enjoy”, io me la sono gustata la partita contro la Fiorentina», ha sorriso l’allenatore. Per carità, però a volte è giusto anche rinunciare al luna park. In fondo, molte opere d’arte sono nate da momenti di noia. Sana e produttiva noia”, spiega La Gazzetta dello Sport.