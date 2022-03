GdS – Inter, De Vrij ai saluti? 3 motivi dietro il possibile addio in estate

Il difensore olandese ha il contratto in scadenza nel 2023: questo e altre motivazioni dietro la possibile cessione

Stefan De Vrij potrebbe lasciare l'Inter in estate. Il difensore olandese ha il contratto in scadenza nel 2023 ed è l'indiziato numero uno nella retroguardia nerazzurra.

La Gazzetta dello Sport analizza la situazione: "Del trio difensivo di Simone, l’olandese (oggi infortunato) è quello che più ha sparso insicurezze. Bastoni non sarà più quello di qualche mese fa, ma resta pur sempre strategico per giocare la palla da dietro. Skriniar è la roccia mai scalfita e per questo si meriterà un allungamento fino al 2027".