La Stampa – Inter, debiti enormi. Ma non rinuncia a rafforzarsi: ecco perchè

Nonostante il bilancio finanziario presentato lo scorso anno, i nerazzurri hanno comunque operato sul mercato

Il bilancio finanziario presentato lo scorso anno dall'Inter ha evidenziato una situazione tutt'altro che rosea. Nonostante ciò il club nerazzurro non ha rinunciato a intervenire sul mercato a gennaio, inserendo in organico Gosens e Caicedo. La Stampa parla di questo modo di operare: "L'Inter viaggia sul filo di un sottile equilibrio finanziario, poggiato sopra una rete di debiti enormi. Ma non rinuncia a rafforzarsi per blindare i propri obiettivi sportivi, indispensabili proprio per consentire a quella traballante architettura economica di reggere".