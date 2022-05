Sky – Inter, anche l’ex giocatore Deco in sede per una visita

Una visita a sorpresa nel pomeriggio nella sede dell'Inter. Dopo il summit tra Inzaghi e la dirigenza, si è visto l'ex centrocampista Deco

Una visita a sorpresa nel pomeriggio nella sede dell'Inter. Come svelato da Sky Sport, dopo il summit tra Simone Inzaghi e la dirigenza al gran completo, si è visto l'ex centrocampista Deco. Visita si cortesia per lui, che ieri era a San Siro per il match di Eto'o.