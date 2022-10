Inter, un déjà vu distante un anno. Con la Juve tappa fondamentale

Dopo un avvio decisamente sottotono, l'Inter è tornata la squadra ammirata un anno fa. Gioco, gol e spettacolo, la squadra di Inzaghi ha battuto anche la Sampdoria dell'ex Stankovic. Repubblica analizza così la vittoria dei nerazzurri: "Ora è certo, l’Inter è tornata. A guardarla giocare, la squadra di Inzaghi sembra quella che strabiliò il campionato nella scorsa stagione fra novembre e dicembre, in un déjà vu distante un anno. La meravigliosa creatura, che evidentemente ama cacciare in autunno, dopo Sassuolo, Salernitana e Fiorentina ha sbranato anche la Sampdoria".

"E l’ha fatto con l’eleganza spietata di certi serpenti. Se dal punto di vista del calcio il suo ritorno a San Siro è stato uno shock, quantomeno Stankovic da allenatore della Samp si è goduto l’abbraccio affettuoso di quello che in anni per lui bellissimi è stato il suo stadio. Questa Inter ritrovata si è dimostrata essere decisamente troppo per una squadra ancora in piena crisi, nonostante il cambio in panchina e la vittoria in trasferta contro la Cremonese".