Mercato, Dekic in uscita: c’è il Pisa. Ma l’Inter vuole tenersi una corsia preferenziale

L’Inter lavora sul mercato, anche in uscita e sui suoi giovani. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, i nerazzurri stanno portando a termine un’operazione con il Pisa: “Vladan Dekic, giovane portiere serbo classe ’99, è in uscita dall’Inter e la soluzione che al momento convince di più è il Pisa. Un’avventura in Serie B con la squadra di D’Angelo per crescere e giocare, con il club nerazzurro che comunque continuerà ad osservare il ragazzo per il futuro; l’Inter infatti vorrà lasciarsi una ‘corsia preferenziale’ per poter eventualmente poi riportare alla base Dekic”.