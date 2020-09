Inter, delegazione nerazzurra ieri in Lega non ha avuto contatti con De Laurentiis

Ieri si è tenuta l’assemblea di Lega a Milano, presenti tutti i presidenti e gran parte dei dirigenti delle squadre di Serie A. Oggi la notizia della positività al Covid di Aurelio De Laurentiis. Questo quanto riporta Tuttosport sul fronte nerazzurro:

“La delegazione dell’Inter in Lega Serie A composta dagli amministratori delegati Beppe Marotta e Alessandro Antonello e l’avvocato Angelo Capellini, non hanno invece avuto alcun contatto ravvicinato con il presidente De Laurentiis. Marotta, Antonello e Capellini hanno preso parte ieri all’assemblea di Lega a Milano. E’ stata ampiamente rispettata la distanza di sicurezza ma, comunque, per i prossimi giorni sarà mantenuto un atteggiamento di grande prudenza da parte dei tre rappresentanti nerazzurri”.