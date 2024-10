Terza vittoria in una settimana per l'Inter che, dopo aver battuto Udinese e Stella Rossa, supera anche il Torino grazie a un super Thuram, autore della sua prima tripletta in maglia nerazzurra. Il Corriere dello Sport, tuttavia, sposta i riflettori sulle difficoltà della squadra in fase difensiva: "Tre per tre. Terza vittoria consecutiva per l'Inter. E prima tripletta in nerazzurro (la seconda in carriera) per Thuram. Che così ha spezzato un digiuno che durava un mese. Evidentemente il francese aveva una gran fame e, quasi da solo, si è mangiato la difesa del Torino. Ora sono 7 i suoi gol in campionato e prosegue la sua evoluzione in bomber, con l'incornata a centro area divenuta la sua specialità preferita.