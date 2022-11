Del Piero: “Agli ottavi vorrei vedere Inter contro Conte, sfida equilibrata”

Archiviata la fase a gironi della Champions League è tempo di proiettarsi sugli ottavi a partire dai sorteggi previsti per il 7 novembre (alle 12) . Su Skysport hanno chiesto ad Alex Del Piero quali sarebbero per lui gli accoppiamenti ideali per il prossimo turno della Coppa e lui ha risposto: « Tottenham-Inter , vorrei vedere Conte contro i nerazzurri e sarebbe una bella sfida, anche molto equilibrata».

L'ex capitano bianconero, a proposito della sfida tra Juve e Inter di domenica sera ha poi aggiunto: «Mi aspetto una sfida bella calda perché ci sarà di mezzo tanto orgoglio, specie me lo auguro su sponda bianconera per una situazione che deve essere cambiata. Spunti positivi sono arrivati dalla partita con il PSG nonostante la sconfitta e vanno confermati per riprendere energia positiva e punti in più. Perché l'Inter è una vecchia rivale e sappiamo cosa c'è dietro a questa partita. Ci metto quindi tanto orgoglio da parte della Juve per dare un segnale al campionato».