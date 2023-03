TS – L’Inter continua a deludere in campionato. E sarebbe quarta in classifica

Dopo la sconfitta nel girone di andata, l'Inter perde anche la sfida del ritorno contro la Juventus. Terzo ko nelle ultime 4 partite di campionato per i nerazzurri, che continuano a non riuscire ad avere continuità di risultati. Un ruolino di marcia che rischia di compromettere anche la conquista di un posto nella prossima edizione della Champions League, come sottolinea Tuttosport: "Al di là della rabbia per il secondo ko in campionato con la Juve - attendiamoci ora una caldissima semifinale di Coppa Italia ad aprile (andata il 4 a Torino, ritorno il 26 a San Siro) -, l'Inter continua però a deludere in campionato e in virtù della vittoria della Lazio nel derby di Roma, ha perso anche il secondo posto, scalando in terza posizione; quarta con la Juventus senza penalizzazione. Un cammino deludente quello della squadra di Inzaghi, alla nona sconfitta totale in campionato - la terza nelle ultime quattro gare -, uno sproposito".