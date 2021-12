Inter, derby di mercato con il Milan per un baby attaccante dell’Augsburg

Nerazzurri e rossoneri hanno messo nel mirino un talentuoso classe 2005, in scadenza di contratto a giugno

Si prospetta un derby di mercato fra Inter e Milan per uno dei giovani più interessanti del calcio europeo: secondo calciomercato.com, i due club milanesi avrebbero messo nel mirino Dzenan Pejcinovic, attaccante classe 2005 dell'Augsburg, stella delle nazionali giovanili tedesche e in scadenza di contratto a giugno. Nato in Germania da genitori montenegrini, di piede mancino, gioca con l'Augsburg dall'estate del 2017, quando arrivò proveniente dal settore giovanile del Bayern Monaco. I numeri parlano per lui: ​10 gol in 10 partite di Bundesliga Süd/Südwest, 11 in 7 con la Germania Under 17. Inter e Milan sono pronte a darsi battaglia.