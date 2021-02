Milan-Inter, Beccalossi: “Essere protagonista in un derby è una cosa che rimane tutta la vita”

A Inter TV l'ex giocatore nerazzurro ha parlato di cosa si prova ad essere fondamentali per la vittoria in un derby

In particolare della partita vinta dai nerazzurri nel 1979 con una sua doppietta: «È chiaro che si tratta di una partita diversa dalle altre quindi arrivi abbastanza carico. Il mio ricordo personale è quello di aver giocato i derby con una squadra che aveva sette-otto giocatori che venivano dal settore giovanile: Oriali, Bordon, Baresi. E quella cosa mi aveva colpito perché io ero al primo anno di Inter e non capivo cosa volesse dire esser protagonisti in un derby. Poi ho avuto la fortuna di fare due gol e vedevo la gioia dei miei compagni, in questa gara così diversa. Essere protagonisti in una stracittadina è un ricordo che rimane tutta la vita».