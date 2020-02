Inter, il derby ha prosciugato le energie: questa volta nel secondo tempo non c’è stato…

Va al Napoli il primo round delle semifinali di Coppa Italia: la squadra di Gattuso espugna San Siro grazie a un gol di Fabian Ruiz, l’Inter non riesce a recuperare come fatto domenica contro il Milan. Tuttosport analizza così le differenze tra le due gare: “La gara di ieri sera ha dimostrato come il derby abbia tolto, se non prosciugato completamente, le energie alla squadra di Conte. Contro il Milan la squadra nerazzurra aveva sofferto molto nel primo tempo, finendo sotto meritatamente per 2-0, ma nella ripresa c’era stata una grande reazione di nervi, e non solo. Ieri, dopo un primo tempo sostanzialmente compassato, molto tattico, col Napoli chiuso a lasciare pochi spazi, non c’è stato un cambio di marcia nel secondo tempo. Anzi, dopo l’1-0 di Ruiz, l’Inter non è riuscita a trovare i varchi giusti per far male a Ospina“.