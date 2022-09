CdS – Inter, il derby scoperchia tutti i guai. Skriniar, il tira e molla non ha fatto bene

"Il derby scoperchia definitivamente tutti i guai dell’Inter. I nerazzurri perdono il secondo scontro diretto consecutivo, in sole 5 giornate di campionato. E il totale dei gol incassati, in 450’, sale a 8. È probabilmente il dato più preoccupante, tenuto conto anche di quello che è accaduto durante l’estate: 10 reti subìte in 5 amichevoli. Ma forse è ancora più grave la fragilità caratteriale manifestata dai nerazzurri, dopo il pareggio di Leao. Il fatto è che non è la prima volta. Anche con la Lazio, la rete di Felipe Anderson aveva mandato in cortocircuito Brozovic e soci fino all’intervallo. E con il Lecce, subìto il pari, ecco un paio di sbandate che potevano costare caro. Senza contare l’atteggiamento di diversi giocatori, subito pronti a rinfacciare l’errore ad un compagno", sottolinea il Corriere dello Sport.