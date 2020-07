Stampa UK – Inter, Skriniar al centro di un derby di Manchester. Ma c’è prima un altro obiettivo

In queste ore in Inghilterra spunta spesso il nome del difensore dell’Inter, Milan Skriniar. Secondo quanto ha scritto il giornale The Indipendent sarebbe al centro di un derby tra City e United. A queste voci fa eco quanto ha scritto The Sun: il giornale inglese scrive che i Red Devils punteranno dritto verso lo slovacco se non riuscirà ad arrivare a Kalidou Koulibaly.

Ole Gunnar Solskjaer deve trovare un compagno di reparto per Harry Maguire. Ma, sottolinea il quotidiano inglese, dovrà competere con Guardiola per averlo. E il City starebbe pensando anche a Koulibaly. Insomma le offerte per il giocatore dell’Inter dipendono da quello che deciderà di fare il giocatore del Napoli.

(Fonte: The Sun)