GdS – L’Inter deve prendersela con i suoi vizi: due fattori hanno complicato la serata

Il focus sulla prestazione dei nerazzurri: oltre l'errore di Sacchi ci sono responsabilità per come è finita la gara

Detto dell'errore di Sacchi che ha sicuramente inciso sul risultato, resta dopo ieri sera però la netta sensazione che l'Inter potesse gestire diversamente la gara col Monza. Si legge sulla Gazzetta dello Sport di oggi: "Di certo, ben oltre l’arbitraggio, la squadra di Inzaghi deve prendersela con i suoi vizi: è tornata sui vecchi errori, come nella dormita del 2-2. Se questa squadra in trasferta prende gol da 13 partite filate, un motivo ci sarà pure. A complicare la serata i cambi obbligati di Calha, uscito per un affaticamento allo psoas, e di Barella, anche lui stanco, e il fatto che dalla panchina stavolta non sia arrivato davvero nulla di buono. Sarebbe più facile se ci fosse pure il vero Lukaku".