Inter, torna de Vrij. Barella è diffidato. Dubbio in attacco. Ranocchia e Darmian…

L'olandese si era fatto male nella pausa per le Nazionali e torna per la sfida contro il Cagliari, ex squadra di Nicolò

Eva A. Provenzano

Sta per tornare de Vrij. Il giocatore dell'Inter, fuori dalla pausa per le Nazionali, rientrerà al centro della difesa nella gara con il Cagliari. A destra Dumfriesè certo della presenza: con Darmian fuori, nella gara con il Real ad un certo punto era stato sostituito per precauzione dopo la terza gara di fila. L'olandese ha svolto lavoro personalizzato assieme al resto dei titolari di tre sere fa in CL.

Getty Images

Ranocchia e Darmian si allenano a parte sul campo ed entrambi dovrebbero tornare disponibili per la gara con la Salernitana di venerdì prossimo. Lautaro sarà accompagnato da uno tra Dzeko e Sanchez. Barella è diffidato.

(Fonte: Corriere dello Sport)