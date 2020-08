Nuovo prestito in Serie B per Michele Di Gregorio: il portiere dell’Inter, dopo aver rinnovato fino al 30 giugno 2024 con i nerazzurri, è ufficialmente un nuovo giocatore dell’ambizioso neo promosso Monza. Il prodotto del settore giovanile interista ha espresso tutta la sua soddisfazione con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram: “Felice di iniziare questa nuova avventura in un club così prestigioso come il Monza“.