L’Inter sfodera la spada e duella corpo a corpo. Col Torino è un diamante grezzo

Chiude in bellezza il 2021 l'Inter, battendo anche il Torino. Partita non semplice, ma la squadra di Inzaghi mette un altro abito

Come sottolinea il Corriere della Sera "L’ultima pietra infilata nella collana dei sette successi consecutivi è un diamante grezzo, sporco e pesante. L’Inter chiude l’anno con un’altra vittoria, consolida il primo posto, con il solo Milan rimasto in scia a -4 e il Napoli crollato a -7, esce dallo scontro contro un ottimo Torino con una certezza in più. La squadra di Inzaghi non è solo piacevole, all’occorrenza sa sfoderare la spada e duellare nel corpo a corpo. Il girone d’andata conferma i nerazzurri favoriti naturali per lo scudetto, per rosa e mentalità, per la lucidità di adattarsi e trovare sempre l’uscita dal labirinto".