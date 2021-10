Sky – Inter, Inzaghi ha già scelto i tre che giocheranno in difesa con la Lazio

Ecco il terzetto difensivo scelto da Inzaghi per la sfida in programma sabato all'Olimpico contro la Lazio

Le scelte di Simone Inzaghi in difesa per la sfida di domani contro la Lazio. Dubbi in attacco e sulle fasce, ma non dietro. La linea a tre è già decisa e l'ha svelato Sky Sport: davanti a capitan Handanovic, pronti Skriniar, de Vrij e Bastoni dall'inizio. Nessun dubbio in casa Inter, il terzetto difensivo sarà questo, nonostante i tre giocatori siano reduci dagli impegni con le rispettive nazionali. Dimarco è sì un'alternativa, ma per la fascia sinistra e non per la difesa al momento.