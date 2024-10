"È senza dubbio significativo che l’impermeabilità interista non è un exploit isolato, ma una vera e propria tendenza. Da quado siede in panchina Inzaghi, ovvero dal 2021/22, proprio la squadra nerazzurra è quella che, in assoluto, ha messo insieme più partite senza incassare nemmeno un gol. Sono state ben 18, su un totale di 32. Siamo oltre il 50%, quindi. Meglio proseguire su questa linea, allora, per continuare a inseguire il traguardo degli ottavi diretti. E meglio chiudersi pure in campionato, dopo qualche sbavatura di troppo, per puntare al bis scudetto".