Inter, difesa horror specialmente in trasferta. “A Monza subita la quarta rimonta”

Ecco l'articolo del Corriere dello Sport in merito ai numeri horror della fase difensiva dell'Inter, specialmente in trasferta

"Non solo Lukaku, il nuovo anno ha riproposto anche altri vecchi problemi: problemi che l’Inter pensava di essere riuscita a estirpare, o, quantomeno, ridimensionare. Invece, nella prima trasferta del 2023, ecco che la difesa è tornata a prendere gol troppo facilmente. E, nel finale, è pure arrivata l’ennesima rimonta, costata punti preziosi". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito ai numeri horror della fase difensiva dell'Inter, specialmente in trasferta, tenuto conto dei 4 gol incassati in 8 partite a San Siro contro i 20 nelle 8 trasferte sin qui giocate, peggior rendimento esterno al pari del Bologna.