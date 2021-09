Roggero (Sky): “Inter, quando i pericoli arrivano da più parti è difficile difendere”

Il giornalista ha parlato della vittoria con la Fiorentina e della forza del gruppo della squadra di Inzaghi

«11 marcatori diversi per l'Inter? In qualunque sport se i pericoli arrivano da diversi giocatori si fa più fatica a difendersi. Intanto è interessante vedere come nella squadra nerazzurra, dopo che tutti si sono stracciati le vesti per gli addii di Lukaku e Hakimi, Dzeko non fa rimpiangere il belga, partecipa alla manovra e sopperisce ad eventuali mancanze in mezzo. E continuano a segnare giocatori come ad esempio Darmian, che rendono difficile la vita degli avversari». A Skysport, Nicola Roggero, ha parlato della vittoria a Firenze e della partenza interessante dei nerazzurri in campionato.