Non solo in attacco. L’Inter è già proiettata sui rinforzi della prossima stagione, anche negli altri ruoli. TuttoSport sostiene sia certo che arriverà un nuovo centrale difensivo. Ci sarebbero quindi dubbi sulla permanenza di Godin. E per questo si pensa a Vertonghen del Tottenham.

dall’Ajax. Salcedo Dimarco (che gioca in prestito nella squadra di Juric). Ha un contratto in scadenza ed è corteggiato anche C’è poi anche la questione Kumbulla. Il difensore del Verona piace pure al Napoli. La società gialloblù chiede attorno ai 30 mln ma i nerazzurri hanno in mano giocatori che potrebbero interessare come contropartite. Si pensa a(che gioca in prestito nella squadra di Juric).

(Fonte: TS)