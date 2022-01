Inter, c’è un solo difetto. TS: “Inzaghi dovrà lavorarci su, altrimenti…”

Prima in classifica, miglior attacco e miglior difesa del campionato, reduce da 8 vittorie consecutive. Ma c'è un neo

"Se proprio bisogna trovare un difetto a questa Inter va detto che, come accaduto con il Napoli (e, prima ancora nel derby), negli ultimi minuti la squadra si è eccessivamente abbassata davanti ad Handanovic portandosi in casa il pericolo. Questo per demerito di Dzeko (comunque giustificato perché reduce dal Covid) e Correa che non sono più riusciti a far ripartire l'Inter. Su questo dovrà lavorare Inzaghi in sede di analisi anche perché, se non si correggerà questo difetto, arriverà giocoforza il giorno in cui l'Inter verrà punita per questo atteggiamento troppo remissivo negli ultimi minuti di partita".