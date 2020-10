In Francia – Brozovic-PSG, porticina aperta ma è difficile. La richiesta dell’Inter…

Di questi ultimi giorni di mercato le voci che parlano del possibile approdo di Brozovic al PSG. Parte della stampa francese insiste sul fatto che Leonardo potrebbe provarci nelle ultime ore di mercato. Secondo l’Equipe il club nerazzurro chiede almeno venti mln per il centrocampista e per questo si chiedono se il ds della società francese riuscirà a strappare un prestito con opzione di riscatto ‘quasi automatica’, inteso in pratica come obbligo.

Anche se sembra una trattativa difficile non c’è ancora da escludere nulla secondo il quotidiano francese. Di ieri però voci che parlavano di un addio totale alla pista. Nell’ambiente vicino al club parigino sono assolutamente cauti perché sanno che sarà difficile trovare un accordo come è successo spesso in questa sessione e lo ha ammesso anche Leonardo. I club vogliono monetizzare e il club francese non vuole spendere troppo.

(Fonte: L’Equipe – parisfans.fr)