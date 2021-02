De Grandis (Sky): “L’Inter non ha estro, gioca sui meccanismi automatizzati di Conte”

Il giornalista ha parlato della partita col Genoa e ha spiegato quali potrebbero essere le difficoltà che potrebbero incontrare i nerazzurri

E ha sottolineato quali potrebbero essere le difficoltà dell'Inter nella partita contro il Genoa di Ballardini: «Qualche volta l'Inter ha trovato difficoltà quando le altre squadre le lasciavano fare la partita e stavano dieci metri all'indietro. Se non manovri velocemente la palla, se Brozovic trova difficoltà, se quando Vidal non è all'altezza e il centrocampo va lentamente, l'Inter non ha estro. Gioca secondo meccanismi automatizzati, studiati da Conte, con il pallone che dalla fascia laterale va verso la punta, che fa il velo verso la seconda. Quindi proprio per questo l'Inter se ha più spazio funziona di più. Perché Lukaku se gli dai 40 metri di spazio non perdona».