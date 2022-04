Inter, non solo Calhanoglu: i tre diffidati nella sfida di domani col Bologna

Dopo il giallo con la Roma, Hakan Calhanoglu è entrato ufficialmente in diffida. Ecco i tre (+ uno) diffidati di casa Inter

Dopo il giallo con la Roma, Hakan Calhanoglu è entrato ufficialmente in diffida. Alla prossima ammonizione dunque verrà fermato per un turno dal Giudice Sportivo. Oltre al turco, altri tre giocatori dell’Inter sono in diffida: si tratta di Alessandro Bastoni, Ivan Perisic e Arturo Vidal. Quest’ultimo, però, è indisponibile per infortunio e dunque non potrà prendere il giallo domani.