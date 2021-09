Inter, Digitalbits annuncia la partnership: 85 milioni di valore in 4 anni

La DigitalBits conferma la partnership con l'Inter per i prossimi quattro anni: l'annuncio è arrivato sui profili social

Dopo l'annuncio dell' Inter , anche DigitalBits conferma con grande soddisfazione l'accordo stipulato con il club nerazzurro. Attraverso i canali social, DigitalBits Foundation ha reso noti i dettagli dell'accordo, che prevede una partnership da 85 milioni di euro per i prossimi quattro anni.

Come ha spiegato il club nerazzurro stesso, l’Inter utilizzerà inoltre la blockchain di DigitalBits al fine di integrare e accettare la criptovaluta XDB per i pagamenti allo stadio, negli store online e fisici dell’Inter. I partner utilizzeranno questa tecnologia blockchain per creare figurine digitali dei giocatori e pezzi da collezione digitali NFT (non-utility tokens) destinati a un pubblico globale.