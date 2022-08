Inter, Digitalbits via dalle maglie della squadra femminile: le foto confermano

Il main sponsor di questa stagione non compare più sulle divise delle squadre giovanili e femminili nerazzurre

In attesa di capire quali sviluppi avrà la questione Digitalbits, l'Inter è già passata alle prime conseguenza: dopo aver rimosso il nome del main sponsor di questa stagione dai campi di Appiano Gentile, il club nerazzurro ha deciso di non utilizzarlo sulle maglie delle formazioni femminili e di quelle del settore giovanile. Una notizia già trapelata qualche giorno fa, e confermata dalle immagini dei nuovi arrivi di Inter Women (da Piazza a Van Der Gragt), che per le foto ufficiali di rito hanno posato con una divisa rigorosamente senza sponsor.