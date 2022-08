Messaggero – Inter-Digitalbits, rapporto molto pesante. Sarebbe clamoroso…

Il clima tra l’Inter e Digitalbits continua a essere molto pesante. Secondo quanto riporta il Messaggero, l’11 agosto sarà presentata la seconda maglia: "Ci sarà lo sponsor sulla casacca della prima squadra maschile, ma non su quella femminile. Proprio perché tutto è convogliato verso il rapporto più appariscente anche per non far perdere valore alle maglie già stampate dalla Nike. Ma per proseguire così è necessario che Digitalbits faccia pervenire presto un nuovo pagamento. Altrimenti, e sarebbe clamoroso, il main sponsor potrebbe sparire dalle divise della squadra di Simone Inzaghi già al debutto in campionato contro il Lecce di sabato 13 agosto".