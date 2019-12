Mercato, ci si muove in vista dell’estate: due club di A sul portiere dell’Inter Di Gregorio

E’ il momento del mercato invernale, ma qualcosa si muove già in vista della prossima estate. Stando a quanto riportano i colleghi di Tuttob.com ci sarebbero due club di Serie A sul 22enne portiere dell’Inter, Michele Di Gregorio. L’estremo difensore, classe 1997, sta giocando in prestito al Pordenone e lì resterà fino a fine stagione ma due società si sono messe in fila: Genoa e Torino pensano a lui a avrebbero sondato il terreno con il club nerazzurro.

(Fonte: tuttob.com)