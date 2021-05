Anche Diletta Leotta è al Meazza: “Vi aspetto per la festa Scudetto dell’Inter”

La conduttrice di Dazn ha dato appuntamento ai sostenitori nerazzurri per la gara con l'Udinese e la consegna del titolo

Anche lei è pronta per la festa dell'Inter. Diletta Leotta racconterà la partita con l'Udinese per Dazn e la consegna della Coppa scudetto sul canale streaming. La conduttrice è già al Meazza e si è messa in posa in tribuna per dare appuntamento ai tifosi nerazzurri: "Ultima domenica di Serie A. Vi aspetto alle 15 su Dazn per Inter-Udinese. Prima per il match e poi per la grande festa scudetto".