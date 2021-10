Inter, a sinistra torna Perisic. CdS: “Ma Dimarco continua ad essere apprezzato”

Contro il Sassuolo giocherà l'esterno croato, ma inzaghi tiene in grande considerazione il mancino classe '97

L'Inter di Simone Inzaghi, dopo il pareggio in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, torna a giocare in campionato: avversario di turno, il Sassuolo di Alessio Dionisi. Per l'occasione torna titolare Ivan Perisic, che giocherà come di consueto sulla fascia sinistra. Nessuna bocciatura, tuttavia, per Federico Dimarco. L'esterno classe '97, come scrive il Corriere dello Sport, è tenuto in forte considerazione da Inzaghi: "Rispetto allo Shakthar dovrebbero esserci solo due cambi: il ritorno di Calhanoglu a centrocampo, al posto di Vecino, e quello di Perisic a sinistra, al posto di Dimarco. Quest'ultimo, però, continua ad essere particolarmente apprezzato da Inzaghi. Ed è sempre da tenere in considerazione (a gara in corso) anche per un posto nel terzetto difensivo".