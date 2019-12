Inter, un club bussa alla porta per Dimarco: si riapre una pista per il centrocampo

Archiviato il 2019 con il primo posto in classifica, per l’Inter è tempo di calciomercato: i nerazzurri sono alla ricerca di rinforzi che possano migliorare ulteriormente la rosa a disposizione di Antonio Conte. Per quanto riguarda il centrocampo, uno dei nomi sulla lista della dirigenza interista è quello di Rodrigo De Paul: una pista che sembrava destinata a tramontare, cosiderate le alte pretese economiche dell’Udinese, ma che potrebbe riaprirsi nei prossimi giorni.

Secondo quanto riporta calciomercato.com, il club friulano avrebbe bussato alla porta dell’Inter per Federico Dimarco, esterno mancino classe ’97 destinato a lasciare Milano per trovare più spazio. Il prodotto del settore giovanile nerazzurro potrebbe così diventare la chiave per sbloccare l’operazione De Paul.