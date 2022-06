Inter, nuovo prestito per Dimarco jr: accordo raggiunto con la Feralpi Salò

Il terzino sinistro classe 2002, di rientro dall'esperienza con il Fiorenzuola, proseguirà la sua carriera in Serie C

Dopo una stagione in Serie C con il Fiorenzuola, Christian Dimarco è pronto per una nuova avventura lontano dall'Inter: il terzino sinistro classe 2002 giocherà nella Feralpi Salò, dove sostituira Niccolò Corrado, altro prodotto del settore giovanile nerazzurro. Come scrive BresciaOggi, il giocatore sarebbe già stato tesserato e verrà ufficializzato il primo di luglio.